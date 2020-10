Six mois plus tard, il est toujours question de l'arrêt de la saison 2019-2020. Le rapporteur public du Conseil d'Etat s'est prononcé contre les recours de Lyon, Amiens, Ajaccio, Troyes et Clermont contre l'arrêt prématuré des saisons de L1 et L2, décidée en avril en pleine pandémie de Covid-19, lors d'une audience lundi au Conseil d'Etat. La plus haute instance administrative doit maintenant rendre une décision, sous deux à trois semaines.