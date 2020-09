De l'envie, mais des soucis. Lyonnais et Girondins ont montré de bonnes intentions au Matmut Atlantique, en ouverture de la troisième journée de Ligue 1. Ils ont aussi témoigné d'un manque de justesse et d'inspiration dans les 20 dernières mètres, cumulant 25 tirs pour 3 cadrés et zéro but (0-0). L'OL peut se contenter d'un bon point sur le papier, alors que Bordeaux enchaîne un troisième match sans défaite et sans but encaissé.

Le match aurait pu basculer d'entrée, si Toko Ekambi avait été plus calme et moins pris dans son élan devant Benoit Costil (2e). Les hommes de Rudi Garcia, reconduits en 3-4-3, n'ont cessé d'harceler les Girondins dans les couloirs. Mais Maxwel Cornet s'est heurté à un impérial Youssouf Sably. L'international français, Léo Dubois, a vu Rémi Oudin se replier et former une ligne de six défenseurs pour limiter ses débordements. Il est néanmoins passé proche d'offrir un but à Moussa Dembélé (41e) et à Tilo Kadewere (76e). Quand il ne manquait pas une pointure pour dévier un centre, c'est la paire Koscielny-Baysse qui faisait le ménage.