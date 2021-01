Pourquoi ils sont nommés

Marquinhos (PSG) : les buteurs prennent la lumière, mais Marquinhos en mérite une partie. Face à Brest (3-0), le Brésilien a parfaitement tenu la baraque derrière. Offensivement, on retiendra sa tête sur le poteau, qui amène le but de Kean, et son ouverture pour Icardi, laquelle précède le but du 3-0.

Memphis Depay (Lyon) : le héros lyonnais ! Menés 2-0 à un quart d’heure du terme, les Gones ont pu compter sur un grand Depay à Rennes (2-2). Le Néerlandais a d’abord réduit l’écart, avant de déposer le ballon sur la tête de Denayer pour l’égalisation. Patron !

Denayer buteur à Rennes sur un service de Depay Crédit: Getty Images

Jérémy Doku (Rennes) : enfin un match référence pour Doku ? Bien plus performant depuis quelques semaines, l’ailier droit a confirmé en beauté contre Lyon (2-2) avec une implication directe sur les deux buts de son équipe, et une leçon donnée à Cornet.

Boulaye Dia (Reims) : et dire qu’il était à deux doigts d’être transféré l’été dernier… Mais Dia est finalement resté à quai, pour le plus grand bonheur de Reims : 10 buts depuis le début de saison, et deux de plus ce samedi face à Saint-Étienne (3-1). Il faudra penser à la retenir à nouveau cet hiver.

Habib Diallo (Strasbourg) : on ne l’arrête plus ! Déjà buteur et auteur d’une superbe prestation contre Nîmes il y a quelques jours, Diallo a remis ça sur le pelouse de Lens (1-0). À l’affût sur une passe d’Ajorque, l’ancien Messin permet à Strasbourg de remporter le duel des Racing.

Burak Yilmaz (Lille) : battu à Angers cette semaine, Lille a difficilement relevé la tête contre Nîmes (1-0) ce samedi. Et le LOSC doit ces trois points on ne peut plus importants à son serial buteur, auteur de neuf buts en L1 depuis le début de saison.

La joie des joueurs de Lille face à Nîmes Crédit: Getty Images

Kevin Volland (Monaco) : quand Ben Yedder n’enfile pas le costume de sauveur, Volland s’en charge. Nouvelle illustration ce samedi face à Angers (3-0), avec une prestation XXL de l’Allemand, auteur d’un but et deux passes décisives.

Rémi Oudin (Bordeaux) : le déclic pour l’ancien Rémois ? Bien trop intermittent avec Bordeaux, Oudin a rappelé quel bon joueur il est ce samedi contre Lorient (2-1). À son actif : l’ouverture du score et une frappe, finalement déviée dans son propre but par Gravillon, qui aurait pu faire mouche.

Imran Louza (Nantes) : Louza doit être plus décisif avec Nantes, et il semble l’avoir compris. Face à Montpellier (1-1), le milieu de terrain a pris ses responsabilités à 0-1 pour égaliser d’une superbe frappe du gauche. Pour le plus grand plaisir de Domenech.

Anthony Racciopi (Dijon) : si Dijon a réussi à prendre un point face à Marseille (0-0) ce samedi, il le doit à un match très solide de son gardien. Auteur d’une première partie de saison mitigée, le portier dijonnais cette fois-ci dégoûté Radonjic, Benedetto ou encore Payet.

QUI EST LE MEILLEUR JOUEUR DE LA 19E JOURNÉE DE LIGUE 1 ? Memphis Depay (Lyon) Marquinhos (PSG) Jérémy Doku (Rennes) Boulaye Dia (Reims) Habib Diallo (Strasbourg) Burak Yilmaz (Lille) Kevin Volland (Monaco) Rémi Oudin (Bordeaux) Imran Louza (Nantes) Anthony Racciopi (Dijon)

Qui succèdera à Dimitri Payet ? La saison dernière, vous avez élu le numéro 10 de l’Olympique de Marseille meilleur joueur de Ligue 1. Le Réunionnais remet donc son titre en jeu. Nouveauté pour cet exercice 2020-2021 : l’intégralité des joueurs sélectionnés empochera des points (15 points pour le 1er, 10 pour le 2e, 8 pour le 3e, 7 pour le 4e, 6 pour le 5e, 5 pour le 6e, 4 pour le 7e, 3 pour le 8e, 2 pour le 9e, 1 pour le 10e.

