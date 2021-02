C'est une bonne nouvelle pour les Parisiens. A deux jours du Classique face à l'Olympique de Marseille, Marquinhos et Marco Verratti ont fait leur retour à l'entraînement avec l'effectif professionnel. L'un était blessé aux adducteurs, tandis que l'autre avait été testé positif au Covid-19.

Mandanda et le départ de Villas-Boas : "C'est dommage que ça se termine comme ça"

Le capitaine brésilien s'est donc bien remis de sa lésion aux adducteurs qui l'avait tenu écarté des terrains contre Lorient et Nîmes, et devrait donc retrouver une place de titulaire face à l'OM s'il est jugé apte par Mauricio Pochettino. Marco Verratti est quant à lui guéri du coronavirus, et revient dans l'effectif parisien après son isolement.