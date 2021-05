Le Parisien rapporte que l'attaquant français prend son temps pour prolonger, dans l'attente de la bonne durée de prolongation et de meilleures garanties sportives qu'actuellement. C'est sûrement la prolongation la plus attendue par les supporters parisiens. Après avoir officialisé celles de Navas, Di Maria, Bernat, Neymar et Draxler il y a quelques jours , le PSG doit encore s'occuper du chantier Mbappé, sous contrat jusqu'en 2022 et dont l'Europe veut s'arracher les services. Dans son édition du jour,rapporte que l'attaquant français prend son temps pour prolonger, dans l'attente de la bonne durée de prolongation et de meilleures garanties sportives qu'actuellement.

Le quotidien français explique que le numéro 7 parisien se verrait bien prolonger d'un an, soit jusqu'en juin 2023, pour pouvoir réaliser un bon compromis avec son club. D'un côté, dans le but d'ouvrir la porte à un départ l'été prochain, vers une destination qui lui fait de l'oeil comme Liverpool ou le Real Madrid. Et de l'autre, pour assurer au PSG une indemnité de transfert conséquente, le risque étant de voir une valeur marchande comme le champion du monde français partir libre de tout contrat. La durée ne satisferait qu'à moitié le clan parisien, désireux de prolonger Mbappé plus longtemps, à l'instar de Neymar

Les prochaines recrues joueront dans la balance

Le second point qui freinerait une extension du contrat serait le manque de garanties sportives. "KM7" aurait fait part à ses dirigeants de ses inquiétudes concernant la qualité et la profondeur de l'effectif à disposition de Mauricio Pochettino, et souhaiterait attendre l'annonce de premières recrues pour en savoir un peu plus sur son futur avec le club de la capitale. Les postes de latéral droit et de milieu de terrain seraient principalement ciblés. Alors, même si son amour pour le PSG reste indéfectible, Kylian Mbappé ne s'y éternisera pas, du moins pas à n'importe quel prix...

