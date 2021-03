Il n'est pas venu pour plaisanter. Quelques jours après le séisme provoqué à l'OM par le changement de président et d'entraîneur , le propriétaire du club Frank McCourt s'est rendu à Marseille pour montrer sa présence, et rassurer les supporters quant à son engagement. Dans sa longue interview pour La Provence parue ce mardi, l'Américain martèle notamment sa volonté de ne pas vendre le club.

" Le club n'est pas à vendre, il ne l'est pas aujourd'hui et il ne le sera pas demain. Je ne veux pas qu'il y ait le moindre malentendu sur ce point. Ce club sera accompagné par mes enfants et mes petits-enfants après moi. C'est un projet générationnel ", déclare notamment l'homme d'affaires de 67 ans, avant de remettre une couche sur ce sujet, ne laissant aucune place au moindre doute : " J'aimerais trouver le moyen d'empêcher les gens de propager ces rumeurs. Je serai toujours transparent à ce sujet, je ne mens pas. Je n'ai jamais voulu vendre l'OM. L'OM n'est pas à vendre ."

Du reste, après avoir annulé la mise en demeure des groupes de supporters , McCourt s'est aussi exprimé plus en détails sur le nouvel organigramme de l'OM, assurant que le nouvel homme en charge était bien Pablo Longoria. " Je veux être parfaitement clair. Le management quotidien du club est sous l'autorité de Pablo Longoria. Ce n'est pas un écran de fumée, c'est très clair. Je suis sûr de mon choix. C'est une grande responsabilité, je la lui confie et je sais qu'il en est capable ", a affirmé l'Américain.

Et les supporters marseillais peuvent aussi être rassurés sur le plan sportif, puisque Frank McCourt a aussi tenu à dire un mot sur le sujet, et n'y est pas allé par mille chemins pour séduire les fans de l'OM : "Nous voulons mener le club dans la bonne direction, et aller le plus loin possible dans les compétitions européennes pour, un jour, nous retrouver au plus haut". Voilà qui est dit.