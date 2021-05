Interdit de transferts par la FIFA, Angers a annoncé la suspension de cette décision. Selon Angers, le club a demandé à la FIFA les motivations de sa décision et l'instance internationale a suspendu sa décision "jusqu'à la notification" de ces motivations. Cette disposition inhabituelle ne permet pas de savoir si Angers pourra bénéficier du mercato d'été, qui s'ouvre le 9 juin en Ligue 1, ou au moins d'une fenêtre au début de la période, si la sanction devait être confirmée par la suite.

La FIFA avait annoncé vendredi une interdiction de transferts le temps du prochain mercato pour Angers et le Paris FC pour des soupçons de "transfert-relais", une pratique visant à contourner certaines obligations des clubs acheteurs vis-à-vis des vendeurs et expressément interdite depuis 2020. Les soupçons portent sur le transfert de Kevin Bemanga, un attaquant aujourd'hui âgé de 23 ans qui a évolué au niveau amateur en France et en Espagne avant de signer son premier contrat professionnel en juillet 2020 au Paris FC, puis d'être transféré dès août à Angers. Jamais passé par l'équipe première, il est actuellement prêté au FC Sion, où il évolue avec la réserve.

"Le transfert de Kevin Bemanga en août 2020 a été réalisé dans le strict respect des règlementations nationales et internationales en vigueur", avaient assuré vendredi Angers et le Paris FC, annonçant leur intention d'étudier les recours possibles. Mais plusieurs médias ont relevé des incohérences dans le parcours du jeune joueur, notant qu'il avait été engagé pendant la période où Angers négociait la prolongation d'Angelo Fulgini, l'un de ses meilleurs atouts, alors que les deux joueurs avaient le même agent.

