RMC Sport, des discussions ont été entamées entre les deux parties pour un contrat de deux ans, alors que l’attaquant français arrive en fin de contrat en Espagne. L’Olympique de Marseille va peut-être faire sauter la banque pour le milieu de terrain brésilien Gerson, mais il n’en reste pas moins attentif aux potentiels bons coups. Alors que l’ailier du FC Barcelone Konrad de la Fuente est attendu , le club phocéen travaillerait également sur le dossier Kévin Gameiro, pour le moins inattendu. Selon, des discussions ont été entamées entre les deux parties pour un contrat de deux ans, alors que l’attaquant français arrive en fin de contrat en Espagne.

Des dernières saisons moyennes pour Gameiro

L’ancien Parisien n’a en effet pas prolongé avec le FC Valence, club qu’il avait rejoint en août 2018. La fin d’une expérience en Liga qui avait démarré à son départ du Paris Saint-Germain à l’issue de la saison 2012-2013. Trois saisons au FC Séville, deux à l’Atlético Madrid et donc trois à Valence plus tard, le voilà donc plus proche que jamais de retrouver la Ligue 1, au sein d’un club avec lequel il a déjà discuté plusieurs fois dans sa carrière.

A 34 ans, l’ancien de Strasbourg et Lorient reste sur des saisons très moyennes. Lors du dernier exercice, il a marqué quatre fois en 27 apparitions en Liga, et n’a plus atteint la barre des dix buts en championnat depuis 2016-2017.

