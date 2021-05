Au tout début, la rumeur aurait pu faire sourire tant elle semblait improbable. Mais aujourd'hui, cette dernière a pris tellement d'ampleur que l'heure ne semble plus à la mauvaise blague. Oui, Mauricio Pochettino songerait bien à (déjà) quitter le PSG pour retrouver Tottenham, son ancien club. Lancée par The Independent lundi, l'information a été confirmée par le tabloïd The Sun. Mais pas que, puisque le très sérieux The Athletic évoque également cette possibilité.

Le PSG ne veut pas s'en séparer

Selon le média britannique, Pochettino a entamé des discussions avec les Spurs pour envisager un éventuel come-back. "Si Pochettino a apprécié la chance de travailler dans un club d'élite, il a trouvé que son rôle à Paris était moins puissant que celui qu'il a tenu chez les Spurs pendant cinq ans et demi aux côtés de Levy. L'Argentin s'est retrouvé confronté aux mêmes problèmes internes au PSG que son prédécesseur Tuchel", est-il précisé dans l'article.

De son côté, le PSG ne souhaiterait pas se séparer de son entraîneur, arrivé en décembre dernier pour remplacer Thomas Tuchel. Ce qui a été confirmé par TF1 ce jeudi, indiquant au passage qu'une rencontre a bien eu lien entre Daniel Levy, le président de Tottenham, et Mauricio Pochettino, "frustré" à Paris selon The Athletic et déçu par certains fonctionnements au sein du club de la capitale. Du côté du média espagnol AS, on affirme que sa relation avec Leonardo ne serait pas idéale. Beaucoup d'indices pour une certitude : l'entraîneur argentin s'interroge sur son avenir à Paris.

La fiscalité française au secours du Real dans le dossier Mbappé ?

