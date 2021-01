Monaco se défait de Montpellier et poursuit sa série. Après un bon début de match, les Monégasques ont été récompensés grâce à une reprise de volée de Kevin Volland (24e). Wissam Ben Yedder a fait le break d’une superbe tête lobée à peine dix minutes plus tard (35e), avant de creuser encore plus l’écart sur penalty à l’heure de jeu. Les buts de Elye Wahi (64e) et Andy Delort (69e) n’ont pas suffi pour le MHSC. Monaco enchaîne une troisième victoire et consolide sa 4e place (36 points), tandis que pour Montpellier, c'est un sixième match sans victoire. Les Montpelliérains restent au 8e rang (28 pts).