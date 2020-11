Inspiré sur la pelouse du voisin niçois, l’AS Monaco confirme son retour en forme grâce à son succès à Nice (2-1). Très bousculé dès les premières minutes de la partie, le Gym n’est jamais parvenu à imposer son jeu et malgré une réduction de l’écart de Pierre Lees-Melou (69e), le sursaut d’orgueil en fin de match s’est avéré insuffisant. Après son voyage à Prague dans la semaine, le collectif de Patrick Vieira a semblé émoussé à l’image d’une première période fantomatique où les Aiglons ne sont parvenus à frapper qu’une seule fois au but, contre onze tirs tentés pour sept cadrés à Monaco. La suite ? Une deuxième période où les Asémistes auraient pu mettre fin au suspense de la rencontre plus rapidement avec un peu plus de réalisme. Monaco monte à la cinquième place du classement.