L'AS Monaco a tenu sa place sur le podium dimanche soir, malgré son nul contre Lens (0-0). Le club de la Principauté s'est donc ouvert les portes de la Ligue des champions, avec toute la satisfaction et la confiance que cela implique. "Nous avons obtenu des résultats parfaits et notamment effectué une deuxième partie de saison exceptionnelle, fruit de beaucoup d'efforts, s'est réjoui Oleg Petrov en conférence de presse, lundi. Nous avons ouvert un nouveau chapitre, nous avons pris des risques payants. Et ces résultats sont un grand succès pour le club."

Petrov, qui a précisé que le président, le milliardaire russe Dmitri Rybolovlev, était "satisfait" de la place sur le podium, a également indiqué que l'oligarque était "très exigeant". "On est revenu au premier plan, a-t-il poursuivi. C'est le retour de Monaco à sa juste place. Selon le président, Monaco doit maintenant rester sur le podium." D'ailleurs, la saison prochaine, Monaco vise très haut. En effectuant un parallèle avec Lille, néo-champion de France, Petrov a assuré vouloir "faire la même chose".

Ligue 1 7 interpellations après la fête pour célébrer le sacre du LOSC IL Y A 8 HEURES

Notre travail est de nous battre pour ça

"Cette saison, le résultat est mérité pour Lille, a-t-il reconnu. Félicitations à leur président, leur entraîneur, leurs joueurs d'avoir réalisé ce travail spectaculaire. L'AS Monaco veut faire la même chose, c'est notre objectif. Le PSG est un grand club, mais notre travail est de nous battre pour ça." Petrov souhaite également voir Monaco jouer la phase de poules de la Ligue des champions et "se battre pour aller loin".

Si mercredi, le club anglais de Manchester United remporte la Ligue Europa face aux Espagnols de Villareal, le club du Rocher sera directement qualifié pour la phase de poules de la Ligue des champions la saison prochaine. Dans le cas contraire, il devra passer par une phase de barrages durant l'été.

Oleg Petrov, vice-président de l'AS Monaco Crédit: Getty Images

Ligue 1 Encore 500 supporters à 5h du matin : un accueil triomphal pour les champions du LOSC IL Y A 9 HEURES