La Mosson ne sera bientôt plus l'antre du Montpellier Hérault Sport Club (MHSC). Le futur stade Louis-Nicollin, du nom de l'emblématique président du club héraultais disparu il y a un peu plus de trois ans, a officiellement trouvé son futur emplacement. "En accord avec le président (Laurent Nicollin, fils de Louis), nous proposons le site d'Ode à la Mer pour construire cet outil emblématique pour la Métropole et indispensable pour le club", a indiqué le nouveau maire de Montpellier (PS), qui a succédé en juin à Philippe Saurel. Il sera donc situé au sud de la ville, sur la commune de Pérols.

Le site choisi devait initialement accueillir un centre commercial. Le stade y sera finalement construit à proximité du palais des Expositions et de l'Arena, salle multimodale de spectacles inaugurée en 2010. Ce projet, d'un coût évalué à 180 millions d'euros, sera financé à 100% par des fonds privés sous l'égide du club de Montpellier et de l'entreprise Nicollin, spécialisée dans la collecte des déchets.

Un nouveau stade de 25 000 places espéré en 2024 pour les 50 ans du club

"Le club et le groupe Nicollin, avec de nombreuses entreprises régionales, seront à la base du projet. On veut créer un lieu de vie. On a prévu une crèche, un pôle médical, des restaurants, un hôtel et le musée Louis-Nicollin", a précisé le président montpelliérain qui mise sur une enceinte de 25.000 places. Le nouveau stade pourrait voir le jour fin-2024 pour les 50 ans du club.

"C'est une journée importante mais je serai encore plus heureux quand on posera la première pierre ou pour l'inauguration. On espère que l'on va aller jusqu'au bout", a déclaré Laurent Nicollin, qui s'active depuis plusieurs années pour déménager de la Mosson. "Le nouveau stade est un outil indispensable pour l'avenir du club, sinon on va disparaître", a-t-il souvent affirmé.

Depuis 1974, et la création du club montpelliérain par Louis Nicollin, décédé il y a trois ans, Montpellier joue au stade de la Mosson, enceinte de 30.000 places aménagée dans le quartier de la Paillade, au nord de la ville. L'ancien maire Philippe Saurel avait envisagé d'installer le nouveau stade dans le quartier Cambaceres avant que le chantier ne soit retardé pour des raisons de sécurité aérienne.

