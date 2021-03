Lorient aura eu les occasions pour repartir de Montpellier avec mieux que le point du match nul. Bien mis sur les rails par un penalty obtenu par Laporte sur une faute de Hilton et transformé sans trembler par Grbic (0-1, 9e), les Merlus se sont fait rejoindre au score par le MHSC et Mavididi, bien heureux de voir le ballon lui tomber dessus après un cafouillage suite à une frappe de Savanier, et qui ne s’est pas fait prier pour transpercer Dreyer (1-1, 28e). Par la suite, les hommes de Christophe Pélissier ont poussé, et ont cru avoir fait le plus dur avec un but de Moffi bien servi par Wissa, finalement refusé après consultation de la VAR pour une faute d’Abergel en début d’action. Les situations successives de Wissa et ses partenaires n’y ont rien changé, Lorient laisse filer de précieux points dans la course au maintien.