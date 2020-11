Pourtant, "MDZ" a eu des sueurs froides tout au long de la seconde période, alors que son équipe s’est un peu laissée aller après un début de match réussi. Mieux organisés collectivement, plus hauts et plus tranchants, les coéquipiers d’Andy Delort ont mis la pression d’entrée sur les buts de Stéphane Moulin. Et ils ont marqué grâce à leur homme en forme, Stephy Mavididi. L’attaquant anglais a profité d’un ballon cafouillé par la défense stéphanoise, qui a enregistré le retour de Timothée Kolodziejczak, pour placer une frappe imparable depuis l’entrée de la surface (0-1, 14e).

Privés, comme la formation stéphanoise, de nombreux joueurs (Hilton, Souquet, Le Tallec et Savanier étaient suspendus, Omlin, habituel titulaire dans les cages, était blessé), les Pailladins avaient abandonné leur 3-4-1-2 pour un 4-3-3 plus classique. Et cela leur a plutôt bien réussi d’abord, maîtrisant une faible attaque adverse. Mais l’entrée d’Adil Aouchiche à la pause puis de Denis Bouanga à l’heure de jeu ont redonné plus d’allant à une équipe positionnée plus haut.