Non, le feuilleton autour de la vente de l'OM n'est pas encore terminé. Si ce dernier fait beaucoup moins de bruit depuis plusieurs semaines, Mourad Boudjellal, au coeur d'un projet de rachat avec l’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ajroudi, croit encore en une possible vente du club marseillais. Pour l'ancien patron du RCT, l'OM a un " potentiel incroyable ".

" Pour moi, l'OM va se vendre , a-t-il assuré à RMC Sport . Par contre, je ne peux pas vous garantir que ce sera à nous. Mais ça va se vendre. Pourquoi ? Parce que ce club peut devenir un gouffre pour Frank McCourt. Quand vous avez un stade de 67.000 places, avec 4.000 places en hospitalité, qui est vide, c’est long sur une saison. Quand vous avez escompté une augmentation des droits TV, et que le diffuseur vous dit, finalement, je ne vais pas payer, ça fait beaucoup au budget ."

Toujours dans son entretien à RMC Sport, Boudjellal a adressé un tacle à l'actuel président Jacques-Henri Eyraud : "Il faut une histoire à raconter à laquelle les gens adhèrent, ce n’est pas qu’une histoire de Powerpoint, il faut faire rêver. Surtout, il faut être sincère." Enfin, il estime que Frank McCourt "a changé d'avis" concernant la vente de son club au fur et à mesure des semaines. "Quand vous avez dit : bon, allez, on va prendre des points en Coupe d’Europe, on va peut-être même passer le premier tour, ça fera du gras..." Pour l'heure, l'OM ne compte toujours aucun point en C1.