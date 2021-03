Cette fois-ci, c'est la bonne. "Neymar est dans la liste des convoqués, c'est une énorme joie de pouvoir compter sur lui, pour lui comme pour l'équipe", a affirmé le coach argentin en conférence de presse samedi. Il a participé à la séance d'entraînement de samedi matin, dont des extraits sont visibles sur le site du club. Le Brésilien s'était blessé aux adducteurs à Caen (L2), en Coupe de France (victoire 1-0), le 10 février.

S'il a manqué les 8e de finale de Ligue des champions contre Barcelone, son ancien club (1-4, 1-1), il revient à temps pour les quarts de finale face au Bayern Munich (7 et 13 avril), qui avait battu le PSG (1-0) lors de la dernière finale de C1."Ney" aura deux matches, celui contre l'OL et un autre choc de L1 face à Lille, le 3 avril, pour retrouver le rythme en vue du duel européen.

Faut-il protéger les artistes comme Neymar ? "Défendre, c'est aussi un art"

Liga Cury, l'ancien agent de Neymar : "S'il doit rejouer avec Messi, ce sera au Barça" IL Y A UN JOUR

Titularisation peu probable pour Neymar, Icardi est trop juste

Ce travail se fera progressivement. "Nous ferons preuve de bon sens", explique Pochettino, "depuis Caen, il est resté cinq semaines loin des terrains, presque six. Pour sa première convocation, difficile de le voir dès l'entame du match". Mais "c'est important" que Neymar "revienne dans l'équipe", poursuit le coach, "on pourra lui donner des minutes pour que la semaine qui vient et la suivante il puisse retrouver le rythme de la compétition".

Le buteur argentin Mauro Icardi, touché contre Lille (3-0 en Coupe de France) mercredi, ne figure pas dans le groupe, comme le défenseur allemand Thilo Kehrer. Le milieu espagnol Pablo Sarabia, gêné à une hanche, poursuit ses soins.

Rush incroyable de Mbappé, boulette et penalties : le résumé du choc

Transferts Les 8 infos mercato qui vous échappé vendredi IL Y A UN JOUR