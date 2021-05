Angers - Dijon : 3-0

Enfin ! Quatre défaites de rang, sept matches sans le moindre succès : Angers n'en finissait plus de couler. Mais le SCO n'a pas manqué l'occasion face à Dijon (3-0). Grâce à Angelo Fulgini (7e), un but contre son camp de Saturnin Allagbé (50e) puis une réalisation de Loïs Diony (89e), le club angevin a renoué avec la victoire. Histoire de stopper l'hémorragie et assurer son maintien (12e avec 7 points d'avance sur Nantes, 18e). Avec cette 24e défaite - la troisième de rang -, Dijon, incapable de se montrer dangereux, poursuit lui son calvaire.

Ce qu'on en retient : Angers peut respirer. Le SCO sera bien en L1 la saison prochaine.

Farid El Melali fête son but lors de la rencontre Angers - Dijon (2-0), lors de la 36e journée de Ligue 1 Crédit: Getty Images

Metz - Nîmes : 0-3

Nîmes n'a pas dit son dernier mot dans la course au maintien. Les Crocos de Pascal Plancque sont allés chercher un succès très précieux sur la pelouse du FC Metz (0-3). Le sort du match s'est joué après l'heure de jeu : Lamine Fomba (63e) a ouvert le score et l'inévitable Renaud Ripart (68e), a enfoncé le clou sur penalty. En fin de match, Metz a bien cru se remettre dedans grâce au but de Vagner Dias (77e), sorti du banc. Mais le VAR l'a fait annuler pour un contact du ballon avec le bras de la part du Capverdien. Zinedine Ferhat a ensuite marqué le but du 0-3 à la 89e minute.

La conséquence au classement est la suivante pour Nîmes, 19e avec 35 points : les Gardois reviennent à deux points de Nantes, 18e et actuel barragiste, et à deux du duo Lorient (17e) Strasbourg (18e), en grand danger avec leurs 38 points. Brest, battu sur le fil à Nice (3-2), est aussi sous la menace.

Ce qu'on en retient : La course au maintien n'est pas finie. Six clubs sont directement concernés : Brest, Bordeaux, Strasbourg, Lorient, Nantes et Nîmes.

Nice - Brest : 3-2

Catastrophe totale pour Brest. Les Bretons ont mené deux fois sur la pelouse d'une équipe de Nice réduite à dix à la 52e minute (Pierre Lees-Melou a été exclu), avant de finalement s'incliner sur le fil. La conséquence de cette défaite est assez lourde : Brest n'est mathématiquement pas sauvé avant les deux dernières journées de Ligue 1. Ils n'ont que trois points d'avance sur Nantes, actuel 18e et barragiste.

C'est Hassane Kamara qui a marqué le but de la victoire de l'OGCN à la 89e minute. Un homme a sorti le grand jeu pour le club azuréen : Alexis Claude-Maurice, auteur de trois passes décisives pour Kamara donc, Rony Lopes (38e) et Hichem Boudaoui auteur du but égalisateur à la 60e minute. Transfiguré, le meneur de jeu niçois carbure en cette fin de saison. Steve Mounié avait marqué un doublé pour Brest (4e, 43e).

Ce qu'on en retient : Brest est en danger. Les Bretons vont à Montpellier lors de la 37e journée, avant de recevoir le PSG lors de la 38e journée. Pas évident pour scorer.

Hassane Kamara fête le troisième but, synonyme de victoire, lors de la rencontre Nice - Brest (3-2), lors de la 36e journée de Ligue 1 Crédit: Getty Images

Strasbourg - Montpellier : 2-3

Montpellier est reparti de l'avant. Et avec la manière. Le club héraultais avait une belle avance à Strasbourg, après un doublé de Gaëtan Laborde (36e, 49e) et un but d'Andy Delort (46e), avant de se faire peur en fin de match (2-3). Le MHSC met ainsi fin à une série de cinq matches sans succès. Il conforte sa huitième place et garde un point d'avance sur Nice (9e). A l'inverse à Strasbourg, la période a de quoi inquiéter. Les buts de Ludovic Ajorque (69e) et de Kevin Zohi (90e+5) pour réduire le score n'y ont rien changé. La formation alsacienne a concédé une cinquième rencontre sans victoire. Elle n'avance plus et reste sous la menace (16e place un point devant Nantes, 18e).

Ce qu'on en retient : Strasbourg est à l'arrêt. Et ça promet une fin de saison stressante.

