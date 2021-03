C'est certainement l'un des dossiers prioritaires qui sera sur le bureau de Jean-Michel Aulas en fin de saison. Mais pas avant. Si Rudi Garcia, l'entraîneur de l'OL, voit son bail expirer au 30 juin prochain, une prolongation au préalable est visiblement à exclure selon le président lyonnais. Tout dépendra probablement des résultats.

On verra à quelle place on termine

On souhaite prendre une décision une fois que le championnat sera terminé avec Juninho, avec Vincent Ponsot, avec le conseil d'administration in fine", a confié "JMA" au On a beaucoup de satisfaction cette année. On verra à quelle place on termine, quelle compétition on joue la saison prochaine. Toutes les possibilités existent aujourd'hui. Aucune n'a été refermée." Un départ comme une prolongation, donc. ", a confié "JMA" au Parisien . "." Un départ comme une prolongation, donc.

Aulas : "On va donner le nom de Gérard Houllier au centre d'entraînement de Lyon"

"Comme on est toujours en course pour avoir le meilleur résultat possible, ça serait une erreur et une faute de ma part de dire qu'on a déjà pris une décision", a conclu Jean-Michel Aulas dans les colonnes du quotidien francilen.

