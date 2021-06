Un coup à l'OL, l'autre au Napoli, puis après à Nice... Et si, finalement, Christophe Galtier restait au LOSC ? Si les deux premiers clubs cités ont finalement trouvé leur bonheur (Peter Bosz pour les Gones, Luciano Spalletti du côté des Italiens) et que le Gym espère toujours attirer l'entraîneur champion de France, les Dogues ont décidé de taper du poing sur la table. Olivier Létang, le président du LOSC, s'est ainsi montré très clair à RMC : il espère garder son entraîneur et faire respecter son club.

"J’ai bien reçu son message exprimant son souhait de changer et je le comprends, même si mon souhait est qu’il reste. Lyon m’a informé a posteriori des discussions mais a eu la courtoisie et l’éthique de le faire. J’entends parler de contacts avancés avec Nice, qui ne nous a jamais contactés, contrairement à ce que prévoient les règlements. Je fais confiance aux dirigeants de Nice, qui font partie du conseil d’administration de la LFP, pour respecter les textes. Avant de m’exprimer sur l’avenir, j’attends qu’un club me contacte pour officialiser son souhait de recruter Christophe", a-t-il confié à RMC Sport.

Une chose est sûre pour Létang : Galtier ne partira pas libre. "Oui, il y aura une négociation car Christophe est pour nous, et probablement pour son futur club, un actif essentiel dans les succès à venir (...) L’objectif n’est pas de bloquer Christophe mais de trouver le juste accord dans ce qui constituerait un transfert majeur de ce mercato estival, au même titre qu’un joueur de talent, voire plus", a prévenu le président des Dogues, qui assure "étudier de nombreuses sollicitations d’entraîneurs potentiels" pour "préparer l'avenir".

