La Voix du Nord , Olivier Létang a de son côté décidé de montrer – une nouvelle fois – les crocs. Christophe Galtier à Nice, cela semblait être une évidence il y a encore quelques semaines. Encore plus quand l’Olympique Lyonnais a lâché l’affaire dans ce dossier, en s’orientant vers le Néerlandais Peter Bosz. Mais depuis la fin du dernier exercice, le temps passe. Et vu de l’extérieur, rien n’a bougé concernant l’avenir du meilleur entraîneur de la saison en Ligue 1. Si a évoqué une reprise des négociations lundi , Olivier Létang a de son côté décidé de montrer – une nouvelle fois – les crocs.

Les discussions avancent très, très peu

Interrogé par BFM Grand Lille, le président des Dogues a même jeté un grand froid : "On n'a pas d'accord avec Nice, a-t-il assuré, avant d’aller plus loin. Les discussions avancent très, très peu. Comme je le dis à chaque fois, on a un entraîneur, Christophe, qui est sous contrat avec nous. Les contrats existent et sont faits pour être respectés. Et comme les discussions n'avancent pas entre Nice et le LOSC... On est un club qui doit être respecté. Un club fort. On ne vient pas s'essuyer les pieds sur le LOSC comme ça".

Il y a certainement une part de bluff, alors que Létang attendrait un chèque de 10 millions d’euros pour libérer son technicien de sa dernière année de contrat. Mais Galtier semble loin de rejoindre le club azuréen, qui reprendra l’entraînement le 28 juin…

