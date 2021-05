La quête du successeur de Rudi Garcia, après le refus de Christophe Galtier, n'aura pas été trop longue. Selon les dernières informations de L'Equipe ce samedi, l'Olympique Lyonnais s'est mis d'accord avec Peter Bosz autour d'un contrat de deux saisons, plus une en option, pour faire du Néerlandais le nouvel entraîneur de l'OL.

Le technicien, ancien de l'Ajax Amsterdam, du Borussia Dortmund et du Bayer Leverkusen notamment, est dit intéressé par le projet lyonnais, et devrait être officialisé dans les prochaines heures selon le quotidien français. Il devrait arriver dans le Rhône avec deux adjoints, un préparateur physique et un analyste vidéo. Il aura comme mission première de ramener le club en Ligue des champions, après la décevante quatrième place obtenue à l'issue de cette saison.

