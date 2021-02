Pour devenir un cadre de son vestiaire, il faut du temps. Du temps pour s’imposer et paraître légitime auprès de ses coéquipiers, d’abord, mais aussi pour être apprécié par ses supporters. Peu de joueurs réussissent à obtenir ce statut en moins de deux saisons, tant l’ancienneté est un facteur important pour avoir du poids auprès des autres joueurs. Mais Alvaro Gonzalez, lui, semble avoir réussi.

Un peu plus d’un an et demi après avoir posé ses valises à Marseille, le défenseur espagnol s’est créé une place importante au sein du collectif olympien. Sur le terrain, Alvaro a très souvent répondu présent depuis son arrivée. Il a réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable en défense centrale aux côtés de Duje Caleta-Car, même s’il n’a pas eu à faire face à une rude concurrence pour y parvenir.