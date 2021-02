Payet avait déjà reçu un rouge direct cette saison, en début de rencontre à Lyon, le 4 octobre (1-1), pour un tacle en retard sur Léo Dubois, alors qu'il avait ouvert le score pour l'OM. Il avait alors été suspendu deux matches plus un avec sursis. Senou Coulibaly (Dijon) et Adrien Thomasson (Strasbourg), exclus lors des défaites de leurs équipes respectivement à Montpellier (4-2) et à Lyon (3-0), ont pour leur part écopé d'un match de suspension ferme.