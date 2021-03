Et si le sauveur de l'OM, c'était lui ? Actuellement en quarantaine, Jorge Sampaoli, le nouvel entraîneur marseillais, se sait très attendu par tout un club. Et le technicien argentin a pu constater, mercredi, l'ampleur du chantier qui l'attend, après une nouvelle défaite sur la pelouse du LOSC (2-0). De quoi l'effrayer ? Pas vraiment. L'homme au caractère volcanique en a vu d'autres. Frank McCourt, le patron de l'OM, est persuadé que ce choix est le bon.

" J'étais impatient de le rencontrer, et cette rencontre a confirmé tout ce que Pablo (Longoria) m'avait dit , confie-t-il dans les colonnes de L'Equipe ce jeudi. C'est le choix parfait pour l'OM. Il m'a dit : "Je ne reviens pas en Europe, je viens à Marseille". Et pour moi, cela veut tout dire ." Peu après sa nomination, Sampaoli parlait de l'OM comme d'un club " du peuple " et plein de " passion ".

"Je me sens moi-même dans cette chaleur, confiait-il au site le l'OM. On n'est pas là pour se cacher : on va jouer dur. Quand j'ai reçu cette proposition, je rêvais de pouvoir faire la fête dans la ville. Dans le monde, il y a des endroits calmes et des endroits intenses. Ce sont ces derniers que je veux et j'ai accepté sans hésiter. Ce club a une âme c'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes prêts."