On pensait l'histoire entre l'OM et Jacques-Henri Eyraud terminée. FInalement, elle ne l'est pas totalement. Débarqué de son poste de président il y a quelques semaines, "JHE" rejoint le conseil de surveillance du club olympien en qualité de vice-président. Une nomination qui va lui permettre de continuer de représenter l'OM dans les instances, comme le souligne L'Equipe ce jeudi soir.