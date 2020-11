L'information ne devrait pas entraîner une détente des relations entre les supporters et la direction du 12e de L1. Les Girondins de Bordeaux ont annoncé mardi un plan de départs volontaires qui pourrait concerner une trentaine d'emplois (sur environ 300 collaborateurs), administratifs et commerciaux surtout, dans le cadre d'une "réorganisation" du club visant l'équilibre financier d'ici à trois ans, a annoncé la direction. Ce plan de "suppressions non contraintes de postes" dans le cadre d'un "accord de rupture conventionnelle collective" a été négocié ces dernières semaines avec syndicats et élus du personnel, avec lesquels la direction a salué "un dialogue très constructif". Il a été présenté mardi aux collaborateurs par le directeur général adjoint Thomas Jacquemier, selon le club.

Mais "nous n'avons pas ouvert de liste précise", a souligné le président Frédéric Longuépée à l'AFP. Il n'a pas mentionné d'échéance, mais souhaiterait "de la visibilité à mi-décembre" sur les candidats au départ, qui seront accompagnés (congés mobilité, aide à formation ou à création d'entreprise...). Les Girondins, dont le fonds d'investissement américain King Street est devenu en décembre 2019 seul actionnaire - un an après le rachat à M6 par King Street et GACP -, avaient passé sans sanction en juillet l'audition de la DNCG, le gendarme financier de la Ligue, malgré des finances dans le rouge. Sans sanction, mais via une recapitalisation de 27,5 millions d'euros de King Street en juin. Et moyennant des objectifs de retour à l'équilibre financier, et une réorganisation qui a commencé en interne depuis plusieurs mois autour de Frédéric Longuépée.

Nous nous devons de retrouver un équilibre financier d'ici à 3 ans

"Le club vit avec un déficit structurel depuis de nombreuses années", a-t-il indiqué dans une interview accordée à l'AFP, où il n'a pas souhaité se prononcer sur le montant de 30 à 40 millions de déficit mentionné dans la presse. "Nous nous devons de retrouver un équilibre financier d'ici à 3 ans, c'est un des axes stratégiques majeurs que nous nous sommes engagés à poursuivre auprès de la DNCG en juillet", a-t-il souligné. L'actionnaire King Street a "renouvelé son engagement" lors du passage devant la DNCG, a-t-il assuré. Mais il veille à "une gestion rigoureuse et maîtrisée".

La réorganisation n'a "aucun lien avec des contraintes conjoncturelles", comme la crise sanitaire ou l'incertitude liée au versement des droits TV par Mediapro, a estimé Frédéric Longuépée. Mais "il est certain que l'absence de public dans les stades... et la décroissance du marché des transferts mettent encore plus à mal notre modèle" économique. Le dossier Médiapro, lui, "est entre les mains de la LFP" et on ne connaît "pas encore les conséquences sur les finances des clubs", a-t-il ajouté.

L'objectif du Top 8 en L1

Sur le plan sportif, "il est beaucoup trop tôt pour tirer des enseignements sur la situation sportive" après neuf matches disputés, a estimé mardi Frédéric Longuépée, qui a aussi fait le pari de l'austérité sur le marché des transferts, avec une seule recrue, Hatem Ben Arfa, arrivé libre début octobre. Il a affirmé la "pleine confiance dans le staff et dans l'équipe pour parvenir à notre objectif d'être dans la première partie du championnat, avec l'ambition de se réinstaller dans le top 8", deux jours après les mots tranchants de l'entraîneur Jean-Louis Gasset.

