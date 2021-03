Onze. C'est le nombre de matches qu'il reste au PSG en Ligue 1 pour rattraper le point de retard qu'il compte sur le LOSC et terminer devant les deux autres concurrents que sont Lyon et Monaco. Pour cela, chaque rencontre est primordiale et Mauricio Pochettino le sait bien. Avant le déplacement de son équipe à Bordeaux mercredi (21h00), l'Argentin a rappelé en conférence de presse l'objectif du club parisien en Ligue 1.

"On doit penser à notre performance (et pas à celle des autres équipes). Il nous reste onze matchs en Ligue 1, nous sommes concentrés sur cela et notamment sur le match de Bordeaux. Si nous gagnons les onze matchs restants nous serons champions", a notamment déclaré l'entraîneur du PSG, se souvenant du faux pas face à Monaco (0-2) il y a dix jours : "Après Barcelone on savait que l'on avait aussi un match important face à Monaco. Nous n'avons pas produit la performance espérée. Nous l'avons payé. Maintenant nous devons nous préparer. Nous sommes plus concentrés."

Gasset, "une des personnes qui connaît le mieux le football dans le monde"

Et les problèmes d'effectif ne s'arrangent pas vraiment pour Pochettino. Déjà privé de Neymar, Di Maria et Verratti notamment sur blessure, l'ancien coach de Tottenham devra aussi faire sans Kylian Mbappé en Gironde, le Français étant suspendu pour ce match. "C'est l'un des joueurs les plus importants de notre équipe. Il ne sera pas facile de le remplacer, mais nous avons de bons joueurs dans notre groupe et le collectif a les arguments pour gagner les matchs. Contre Bordeaux nous avons aussi l'occasion de montrer que nous sommes une grande équipe", a relativisé le technicien de 49 ans.

Kylian Mbappé (l.) und PSG-Trainer Mauricio Pochettino Crédit: Getty Images

Enfin, Pochettino retrouvera à Bordeaux une ville qu'il a côtoyée en tant que joueur pendant la saison 2003-2004, et Jean-Louis Gasset, un coach qu'il a connu pendant son passage à Paris et pour qui il a eu de jolis mots. "La possibilité de le revoir est belle, je le connais bien. J’ai toujours dit qu’il est une des personnes qui connaît mieux le football dans le monde. Il a un caractère et une connaissance qui m’ont surpris quand je l’ai connu à Paris. J’ai de beaux souvenirs avec lui et sa famille, ce sera spécial de le retrouver à Bordeaux". Les Parisiens n'auront pourtant pas le temps de faire de l'affect ce mercredi soir, s'ils veulent continuer à croire au titre de champion de France en fin de saison.

