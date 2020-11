"I have a dream". Martin Luther King ? Non, plutôt Tino Kadewere deux jours avant le derby remporté par l’Olympique Lyonnais face à Saint-Étienne (2-1) dimanche dernier. Comme il l’a confié à Téléfoot, l’attaquant zimbabwéen s’est vu inscrire un doublé aux Verts alors qu’il dormait paisiblement dans la nuit de vendredi à samedi, et il est passé du rêve à la réalité sur la pelouse du Groupama Stadium le lendemain.