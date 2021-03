Cette trêve internationale fait bien des dégâts. Et ce n'est probablement pas le Bayern Munich qui vous dira le contraire, lui qui a perdu Robert Lewandowski pour quatre semaines . Et donc pour le quart de finale aller/retour de Ligue des champions face au PSG. Du côté du club de la capitale, le moral n'est pas au beau fixe non plus. Touché à la cuisse, Marco Verratti a quitté prématurément la sélection italienne. Tout comme ses coéquipiers et compatriotes Moise Kean et Alessandro Florenzi. Mais ce n'est pas tout, puisque Danilo Pereira est lui aussi amoindri.