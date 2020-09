C'est décidément un bien drôle de début de saison pour le PSG. Entre les exclusions, les polémiques et les résultats, le club de la capitale traverse une zone de turbulences interminable. Et la victoire in extremis face à Metz (1-0), mercredi soir, est juste venue la calmer temporairement. Une (autre) mauvaise nouvelle est en effet tombée pour Paris ce jeudi : touché au genou gauche en fin de match, Juan Bernat souffre d'une " rupture isolée du ligament croisé antérieur du genou gauche ", a annoncé le club de la capitale jeudi.

Si la durée d'absence du latéral gauche n'a pas été dévoilée, elle est estimée à plusieurs mois. En règle générale, on parle de six mois pour une telle blessure. "Plus d’informations seront communiquées ces prochains jours", a précisé le PSG, qui pourrait donc profiter d'un mercato toujours ouvert pour pallier cette absence. Pour rappel, Layvin Kurzawa a écopé de six matches mercredi après son exclusion contre l'OM.