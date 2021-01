Tout test positif au coronavirus est une mauvaise nouvelle, mais pour un entraîneur fraîchement nommé, le coup est plus rude. Mauricio Pochettino a eu la mauvaise surprise d’en être victime vendredi, a annoncé le PSG dans un communiqué. Suivant le protocole sanitaire mis en vigueur par la Ligue de football professionnel, l’Argentin a donc été placé à l’isolement et ne voyagera donc pas avec ses joueurs à Angers samedi dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Ses adjoints Jesus Perez et Miguel D’Agostino assureront l’intérim sur le banc.

Ce test positif intervient dans un contexte de recrudescence en France, et par conséquent dans le monde du sport et du football, des cas de coronavirus. Le match entre le FC Lorient et Dijon a ainsi été reporté à cause d'une intense circulation du virus dans les rangs lorientais. Le déplacement de l'AS Saint-Etienne, autre club qui a révélé plusieurs nouveaux, à Strasbourg est également remis en question.