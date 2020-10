Thomas Tuchel en aurait maintenant presque l'habitude. A chaque conférence de presse, l'entraîneur du PSG doit plus ou moins annoncer à chaque fois de nouvelles absences. Cette fois, ce sont Keylor Navas et Alessandro Florenzi qui sont incertains pour le match face à Dijon, samedi. "Il y a des doutes pour Keylor Navas et pour Alessandro Florenzi, je pense que les deux ne vont pas faire l'entraînement aujourd'hui (vendredi). Ce ne sont pas des blessures mais ils sont "inconfortables", et (il y a) aussi des doutes pour Jesé", a annoncé l'Allemand en conférence de presse.