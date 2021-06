L'Equipe révèle en effet que les dates des chocs OM-PSG et PSG-OL sont déjà connues. On ne sait pas encore comment s'orchestrera complètement la diffusion de la saison 2021-2022 de Ligue 1, mais on sait déjà qui diffusera les principales affiches. Grand gagnant de l'appel d'offres sur les droits de la Ligue 1 , le groupe Amazon diffusera notamment les meilleurs matches de chaque journée, qui sembleraient déjà être programmés pour certains.révèle en effet que les dates des chocs OM-PSG et PSG-OL sont déjà connues.

Et le premier "Classique" de la saison entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain aura lieu lors de la 11e journée, au Stade Vélodrome, le 24 octobre prochain. Selon le quotidien français, le match retour sera lui au programme de la 32e journée, le 17 avril 2022. L'Olympique Lyonnais se déplacera pour sa part au Parc des Princes le 19 septembre, lors de la 6e journée. Les partenaires de Neymar iront au Groupama Stadium le 9 janvier 2022, pour le compte de la 20e journée. Si seulement quatre affiches sont connues pour l'instant, le reste ne devrait pas tarder à être officiellement révélé, alors que la saison reprend dans un peu plus de six semaines.

Lucas Paqueta au duel avec Neymar lors de PSG - Lyon, le 13 décembre 2020 au Parc des Princes. Crédit: Getty Images

