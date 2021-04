Deux saisons et puis s'en va pour Mauro Icardi ? Arrivé au PSG en prêt en toute fin du mercato d'été millésime 2019, puis définitivement transféré en mai de l'année suivante, l'international argentin pourrait déjà (re)faire ses valises et quitter le club de la capitale. Déjà insistante ces dernières semaines, la rumeur d'un départ a repris du galon ce vendredi.

La Juve et la Roma à l'affût

C'est le quotidien piémontais La Stampa qui a dégainé le premier. Dans son édition du jour, ce dernier annonçait un possible intérêt de la Juventus Turin pour le buteur argentin. Et un échange avec Paulo Dybala, en fin de contrat l'année prochaine, était ainsi évoqué par le média transalpin. Un rendez-vous entre les Bianconeri et Wanda Nara, femme et agent du joueur, semblait même dans les tuyaux.

Icardi décevant, Pochettino a déjà les yeux rivés sur un autre chasseur de buts

Ce vendredi soir, L'Equipe confirme la possibilité d'un départ pour l'attaquant du PSG, ce qui permettrait ainsi au club de la capitale de se dégager de la marge dans sa masse salariale pour la prolongation de Kylian Mbappé. Ses agents auraient même entamé des démarches dans l'optique d'un départ l'été prochain. Nostalgique de l'Italie, Icardi intéresserait également l'AS Rome, en quête d'un buteur pour la saison avec le très probable départ d'Edin Dzeko lors du prochain mercato. Des clubs de Premier League pourraient également tenter le coup. Peu importe la destination, l'attaquant parisien s'éloigne de plus en plus de la capitale.

