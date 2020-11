Paris vit en eaux troubles alors que tout ne va pas si mal. Leader conforté après sa victoire face à une petite équipe du Stade Rennais (3-0), samedi soir, lors de la 10e journée, le club de la capitale a proposé une bonne partition de football pendant 90 minutes. Une rareté depuis le mois de septembre et surtout un vrai plus par rapport à sa sortie face à Leipzig (défaite 2-1), où tout s'est arrêté après la pause. Mais être cohérent et battre un candidat à l'Europe n'a pas suffi à panser les plaies du moment. Le PSG ne semble pas vivre dans la sérénité.

Interrogé sur la prestation de ses ouailles, directement comparée à la défaite face à Leipzig, Tuchel s'est transformé en machine de communication, exercice qu'il maîtrise à la perfection. Sauf que samedi soir, cela a légèrement viré à l'exagération. Comme son compère André Villas-Boas la veille, l'Allemand est apparu plutôt nerveux. "Le résultat était mieux, mais on n'a pas joué mieux. On a fait un grand grand grand combat et la mentalité était exceptionnelle", a d'abord observé Tuchel à Canal +, avant de proposer un discours un peu surprenant et d'expliquer à son interlocuteur qu'il ne respectait pas ce qu'accomplissait le groupe parisien. "On a eu encore des blessures et les gars qui ont joué ont été vraiment incroyables. Je n'ai jamais vu ça et je suis très très heureux et très fier. C'est l'une des plus belles victoires pour moi depuis mon arrivée ici. C'était extraordinaire. Dans l'état d'esprit et la mentalité."

Ligue 1 Trois buts et quatre blessés : victoire douce-amère pour le PSG IL Y A 2 HEURES

Herrera : "Le groupe est avec Tuchel"

Interrogé sur une éventuelle union sacrée avant le match retour face à Leipzig à la fin du mois, Tuchel s'est ensuite montré encore plus agacé. La machine à communication est donc ressortie pour faire barrage. "Je suis très fier de mes joueurs et je suis très heureux de la performance qui a mené à cette victoire. On a fait ça contre une équipe qui joue la Ligue des champions et on a beaucoup de respect pour ça." Pas un mot sur Leonardo et la soi-disante relation froide, pas un mot sur la suite de la Ligue des champions qui va déterminer beaucoup de choses pour le reste de la saison. Ce n'était pas le bon moment pour en parler. Cela peut couler de source après une victoire contre Rennes en Ligue 1. Mais le sujet reviendra sur la table tôt ou tard.

Ander Herrera est d'ailleurs venu au soutien de son entraîneur. Comme le veut son poste sur le terrain. Interrogé sur les possibles fractures entre Tuchel et le groupe, toujours démenties par les Parisiens au fil des semaines, le Basque a insisté : le groupe du PSG est à fond avec Tuchel. "J'ai joué onze ou douze années comme footballeur professionnel et je n'ai vu une équipe qui lâchait son coach. Et aujourd'hui, maintenant, c'est la même chose. On est avec lui. On a fait une saison fantastique l'an dernier. On a un groupe fantastique, on est tous ensemble et il n'y a pas de problème. On n'évoque pas les éléments extérieurs entre nous. Pour nous, c'est du blabla." Franc, diplomate et véritable capitaine de route pour un vestiaire, l'international espagnol a été un allié de poids.

Huit et quatre font douze : 12 blessés pour le PSG

Le principal problème du moment du PSG n'est pas forcément ses coulisses, ou sa capacité à proposer un football cohérent et de qualité sur l'ensemble des 90 minutes, mais bien la préparation physique. Et tout ce qui en découle. Face à Rennes, Paris a perdu quatre joueurs - Idrissa Gueye, Thilo Kehrer, Alessandro Florenzi et Moise Kean - sur blessure. Un évènement assez extraordinaire et inquiétant. Quatre soldats en plus à ajouter à la longue liste des blessés de guerre : cela porte le listing à douze (Neymar, Kylian Mbappé, Marco Verratti, Mauro Icardi, Presnel Kimpembe, Julian Draxler, Pablo Sarabia, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer, Moise Kean, Alessandro Florenzi et le blessé de longue date Juan Bernat).

Si Thomas Tuchel a semblé rassurant quant au cas de Florenzi et Kean - visiblement plus victimes d'alertes musculaires - reste qu'il a encore perdu du monde en chemin. La blessure de Gueye a semblé l'inquiéter. "Thilo et Gana, c'est plus grave que Moise et Alessandro. Alessandro était seulement fatigué. Moise a été excellent mais c'est trop pour lui, il a beaucoup joué et il a pris beaucoup de coups. Heureux que Leo Paredes ne soit pas blessé parce qu'on a pris des risques. C'est assez grave je pense pour Gana", a-t-il précisé à Téléfoot La Chaîne.

On joue avec Thilo Kehrer mais il n'est pas prêt pour jouer. On joue avec Leo Paredes, mais il n'est pas prêt pour jouer

Concernant les quatre nouvelles blessures survenues pendant le match, le coach parisien s'est montré moins dépité qu'on ne pouvait le prévoir. Comme si c'était devenu quelque chose de normal. L'Allemand a déploré une nouvelle fois la préparation physique tronquée conjuguée à l'enchaînement des matches depuis trois semaines. "On joue avec Thilo Kehrer mais il n'est pas prêt pour jouer. On joue avec Leo Paredes, mais il n'est pas prêt pour jouer. On prend un risque avec Ander Herrera, mais ce n'est pas normal de prendre un tel risque. C'est comme ça", a déploré l'entraîneur parisien, visiblement plus surpris de ce qui arrive à son groupe.

Sur l'état général des troupes, Herrera a encore appuyé le propos de son coach : les blessures n'empêchent pas Paris d'avoir un groupe fourni et de qualité. "On a un groupe fantastique et des joueurs qui sont là pour aider tout le monde. Même si on a perdu en Allemagne, personne n'a abandonné. Tout le monde est prêt pour aider et ça j'en suis fier. On a gagné contre une bonne équipe, je pense."

Ligue 1 La malédiction continue : le PSG perd quatre joueurs sur blessure ! IL Y A 3 HEURES