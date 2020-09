Avec les absences pour cause de coronavirus (Neymar, Marquinhos, Keylor Navas, Angel Di Maria, Mauro Icardi), le PSG n'a pas fait le poids à Bollaert. "Avec le Covid-19, beaucoup de joueurs étaient absents, Julian Draxler a dû s'arrêter à l'entraînement, on a eu des jeunes. Dans trois jours, ça va être un peu le même délire. C'est pour ça qu'il faut faire plus. On a trois jours d'entraînement, on doit montrer autre chose pour gagner contre l'OM, car ce match tient vraiment à coeur des supporters", a-t-il conclu.