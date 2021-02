WBY, Lopes qui coûte cher et maillot "galaxie" : Les tops et flops de la 25e journée

C'est surtout le trio d'attaque Kadewere-Toko Ekambi-Memphis Depay ("KTM") qui affiche moins d'efficacité depuis le début de l'année, malgré de nombreuses occasions. " Il faut que les joueurs soient plus réalistes, plus tueurs. Notre jeu porte à avoir des occasions. Il faut être concentré ", lance Rudi Garcia.

Kadewere, dont le compteur des buts est bloqué à neuf depuis son doublé à Saint-Étienne (5-0) le 24 janvier, ne retrouve plus la spontanéité qui faisait sa force avant la trêve. Décevant contre Montpellier, Karl Toko Ekambi n'a lui marqué que deux fois depuis début janvier, face à Bordeaux (2-1) et Strasbourg (3-0), avec une passe décisive à Dijon (1-0).

Parmi les joueurs de couloir, seul le défenseur Léo Dubois, à droite, suit une courbe ascendante, avec deux passes décisives contre les Verts pour le doublé de Marcelo, et un but incroyable contre les Girondins qui a donné la victoire à l'OL dans le temps additionnel (2-1).

Garcia aime à rappeler que Toko Ekambi et Kadewere n'animent pas vraiment les couloirs et se partagent l'axe, dans un système où la recrue hivernale, Islam Slimani (32 ans), au profil différent notamment dans le jeu aérien, pourrait donc avoir son mot à dire. Tout comme le jeune Rayan Cherki (17 ans), s'il confirme son match contre Ajaccio et son entrée en jeu face à Montpellier. Mais rien n'indique que le changement soit pour maintenant, dans un groupe où le capitaine Memphis Depay reste incontournable avec cinq buts et deux passes décisives depuis la trêve. La prime à la stabilité ?