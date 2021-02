Le jour d'après. Du genre de celui qui vous fait comprendre ce qu'il s'est vraiment passé la veille. Ce mercredi matin, l'OM, ses dirigeants et ses supporters se réveillent avec la gueule de bois. Et en plus sans entraîneur, puisqu'André Villas-Boas a été officiellement mis à pied, mardi, après une conférence de presse surréaliste. En attendant de lui trouver un successeur, le board marseillais doit d'abord gérer l'urgence : Qui envoyer sur le banc à Lens ce mercredi soir ?