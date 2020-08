LIGUE 1 - Le Stade de Reims (L1) a annoncé mercredi la signature d'un partenariat avec le FC Paços de Ferreira, club de D1 portugaise.

Le Stade de Reims est désormais partenaire avec le FC Paços de Ferreira, club de D1 portugaise. "Noué pour trois saisons, cet accord mutuel vise, pour le Stade de Reims, à créer des synergies sportives à travers des échanges techniques, d'éventuels prêts de jeunes talents du groupe Pro 2 et plus globalement à étendre sa zone d'influence sur un territoire riche en talents", indique le club champenois.

"Il s'agit également, par des échanges constants, de se nourrir d'un championnat émergent et d'un club en plein renouveau, doté d'un centre d'entraînement et d'un stade de dernière génération", poursuit le communiqué. Le FC Paços de Ferreira, club de la région de Porto (nord), avait terminé 13e du championnat portugais la saison dernière pour son retour dans l'élite après un an en D2.

"L'accord signé aujourd'hui permettra de développer des synergies"

"Avec cette avancée, le FC Paços de Ferreira crée une première passerelle vers l'Europe dans le but d'augmenter sa notoriété et sa reconnaissance internationale. L'accord signé aujourd'hui permettra de développer des synergies, tant au niveau sportif que structurel, et il représente pour les deux clubs une opportunité de croissance", écrit la formation portugaise sur son site internet.

Sixième de L1 l'an passé, le Stade de Reims va retrouver la scène européenne en septembre après 57 ans d'absence à l'occasion du 2e tour préliminaire de la Ligue Europa. "Le partenariat avec le FC Paços de Ferreira marque un nouveau cap dans notre stratégie de développement sportif (...) Dans la croissance du Stade de Reims, c'est un partenariat stratégique qui en appelle d'autres", a conclu le directeur général rémois Mathieu Lacour. Reims débutera sa saison de Ligue 1 dimanche sur la pelouse de Monaco (13h00).

