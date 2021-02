La désillusion est immense pour le capitaine de l'Equipe de France Espoirs, lui qui avait déjà subi pareille blessure il y a un an et demi avec Lyon, au genou droit cette fois-là. Le milieu offensif avait été éloigné six mois des terrains, et avait dû compter sur un travail physique et mental conséquent pour revenir à son niveau.