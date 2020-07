LIGUE 1 - Dans un communiqué publié sur le site du club, l'AS Saint-Etienne a annoncé que son gardien Stéphane Ruffier allait reprendre l'entrainement dès demain. Le gardien des Verts, mis à l'écart par Claude Puel, a été sanctionné "d'une mise à pied disciplinaire de six jours consécutive à un acte d'insubordination." La fin du feuilleton Rufier à l'ASSE ?

Si l'heure n'est pas à la paix, elle n'est pas à la séparation non plus. En froid avec son entraîneur Claude Puel, Stéphane Ruffier, mis à pied depuis maintenant plusieurs jours, va pouvoir réintégrer le groupe des Verts dès ce mercredi. Le club du Forez l'a confirmé via un communiqué officiel.

Retour à l'entraînement mercredi

"Après avoir reçu Stéphane Ruffier dans le cadre d'un entretien qui s'est tenu le 22 juillet dernier, l'AS Saint-Étienne lui a signifié, par lettre recommandée expédiée hier après-midi, la notification de sa sanction, annoncent les Verts. Au terme de la procédure conforme aux dispositions de la Charte du Football Professionnel, le joueur a été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire de six jours consécutive à un acte d'insubordination."

"Dès ce mercredi, Stéphane Ruffier reprendra l'entraînement", conclut le communiqué. Le 10 juillet dernier, le gardien avait refusé de participer à une partie de l'entraînement alors qu'il était convoqué avec les joueurs non retenus pour jouer contre Nice le lendemain au stade Geoffroy-Guichard.

