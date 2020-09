La reprise a dû avoir un goût amer pour Tuchel après l’émerveillement de la finale de C1. Avec six titulaires en moins en raison d’une contamination au Covid-19, le coach du PSG a dû improviser et a été puni. Et pourtant, son avenir, il ne s’en préoccupe pas plus que ça pour le moment : "Je ne peux pas me donner un contrat à moi-même. Si le club m’en donne un, ce sera bien, s’il a des doutes, ce ne sera pas le cas. C’est comme ça. À moi de créer une équipe pour cette saison, cela ne me perturbe pas dans mon travail quotidien", ironisait-il en conférence de presse avant la rencontre contre les Sang et Or.