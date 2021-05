Steve Mandanda n'a pas tapé du poing sur la table, certes. Mais c'est tout comme. Le gardien marseillais, qui a fêté ses 36 ans en mars dernier, compte bien conserver son rôle de numéro 1 la saison prochaine. Et il le dit haut et fort. Conscient que ses dirigeants recherchent un portier sur le mercato, Mandanda ne s'affole pas pourt autant. "Je me sens encore capable d'être numéro 1 de l'OM. Sinon, j'arrête", a-t-il notamment annoncé en conférence de presse ce vendredi.

"Il n'y a rien à revendiquer ou à dire. On connaît la situation contractuelle des gardiens à l'OM. Il y a une recherche des dirigeants. De mon côté, je suis là. La concurrence, je l'ai tout le temps. Je me dois d'être bon si je veux jouer, ça se passera encore comme ça la saison prochaine. Je suis très serein par rapport à ça", a-t-il ajouté. Pour rappel, Yohann Pelé est en fin de contrat et devrait être remplacé.

Quand une nouvelle saison commence, il y a une concurrence interne qui généralement décide des titulaires pour le début de saison suivante. L'avantage qu'a Steve c'est que c'est un emblème du club et il a une grande histoire ici. Si un autre gardien arrive, il devra être capable de lutter contre un portier qui a un poids énorme au club et qui est un modèle pour nous. Steve fait partie de l'histoire de l'OM même s'il devra lutter contre la concurrence à son poste comme tous les autres. J'en ai parlé avec Steve, le football c'est le présent et le présent va justement pousser Steve à être à son meilleur niveau afin de lutter avec n'importe qui pour la place dans les buts de l'OM", a expliqué l'Argentin dans des propos traduits par DailyMercato. Interrogé peu avant sur cette situation, Jorge Sampaoli, l'entraîneur marseillais, s'était montré très clair.

