Diffuser sans payer. C'est ce que va continuer à faire le groupe Mediapro par l'intermédiaire de la chaîne Téléfoot pendant encore au moins deux semaines. Elle l'a officiellement annoncé à ses abonnés mardi dans un mail, prolongeant son délai de retransmission jusqu'au 20 janvier prochain inclus. "Le trophée des champions PSG-OM le 13 janvier, la 20e journée de Ligue 1 et de Ligue 2 et le match en retard de la 9e journée OM-RC Lens" sont ainsi concernés. Il y a quelques jours déjà, Téléfoot avait indiqué poursuivre ses retransmissions jusqu'à la 19e journée. Il semblerait donc que la réattribution des droits prenne plus de temps que prévu.