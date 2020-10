Tops

Florenzi, un "golazo" et des promesses

Ligue 1 Petit coup d'arrêt pour Rennes IL Y A 7 HEURES

Il semblait déjà comme un poisson dans l'eau. Recruté à la Roma cet été, Alessandro Florenzi avait réussi des débuts convaincants avec le PSG. Précieux sur son côté, précis dans ses centres, l'Italien s'est installé avec une facilité déconcertante sur le flanc droit de la défense parisienne laissé vacant depuis le départ de Thomas Meunier. Contre Angers, l'ancien Romain n'a pas seulement confirmé les promesses de cette adaptation à vitesse grand V. Il a aussi ouvert son compteur sous le maillot francilien, et de quelle manière.

Avec une volée pleine d’inspiration et de maîtrise expédiée dans la lucarne du SCO, Florenzi a magnifiquement lancé le festival du champion de France (6-1). Également impliqué sur le troisième but parisien inscrit par Neymar, il a encore été très présent en attaque. Un peu moins en défense. Mais on attend quand même la suite avec impatience.

Thuram, la bonne surprise

Voir un Thuram offrir un succès 2-1 à son équipe d’une frappe du gauche n’est plus réservé au 8 juillet 1998. Samedi soir, Kephren, fils de Lilian, était censé s’assoir sur le banc de l’OGC Nice, comme cela avait été le cas à Bordeaux une semaine plus tôt. Mais Morgan Schneiderlin s’est blessé à l’échauffement, et le milieu de terrain de 19 ans s’est retrouvé titulaire face à Nantes, comme à l’occasion des trois premières journées.

Khephren Thuram lors du match opposant Nice à Nantes, le 3 octobre 2020, en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Une invitation de dernière minute fêtée comme il se devait. Car en plus d’une belle activité au milieu, Thuram s’est distingué en marquant son premier but en Ligue 1. Le tout sur… sa première frappe cadrée dans l’élite. Un tir instantané de son mauvais pied venu conclure un bon travail d’Amine Gouiri et offrir trois points précieux au Gym. Patrick Vieira appréciera.

Niane, la relève est assurée

Metz peut laisser partir Habib Diallo l'esprit tranquille. Les Grenats tiennent déjà un autre buteur capable d'assumer ses responsabilités. Dimanche après-midi, les Messins ont encore été portés par Ibrahima Niane, auteur d'un étonnant triplé - une frappe en pleine lucarne, un rush solitaire et une tête décroisée.

Trois et trois qui font six : l'attaquant sénégalais a inscrit tous les buts de son équipe depuis le début de la saison pour s'installer seul en tête du classement des buteurs.

Lille, la force tranquille

Qu'on se le dise, on ne retrouvera pas le LOSC de la saison 2018-2019. Et à vrai dire, qu'importe. Lille est co-leader de Ligue 1 au soir de la sixième journée et c'est tout sauf un hasard. Les Dogues ne sont pas aussi sexys qu'ils ne l'étaient il y a deux ans, ils sont un peu moins emballants offensivement. Mais dans la maîtrise collective, la solidité et la cohérence tactique, ils ont réussi une performance assez remarquable à Strasbourg (0-3), notamment en deuxième période.

Les joueurs du LOSC fêtent le but de Renato Sanches lors du match opposant Strasbourg à Lille, le 4 octobre 2020, en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Et ce n'est peut-être que le début. "Je suis satisfait du comportement de mon groupe, de ceux qui démarrent, de ceux qui rentrent, a souligné Christophe Galtier. Cette année, c'est beaucoup plus collectif. Il y a des joueurs sur le plan offensif qui commencent à bien s'exprimer, c'est important. On peut marquer des buts quels que soient les joueurs. J'ai un groupe qui vit bien ensemble et chacun fait les efforts les uns pour les autres."

Flops

Les Verts voient rouge

La parenthèse enchantée est terminée dans le Forez. Équipe surprise, séduisante et rafraîchissante du début de saison, la formation de Claude Puel ne gagne plus depuis trois matches. Deux points perdus à Nantes (2-2), une claque contre Rennes (0-3) et maintenant un revers à Lens (2-0) : on pourrait être tentés de dire que la jeunesse stéphanoise fait son âge. Mais ce sont pourtant les cadres de l’ASSE qui ont plombé leur équipe, samedi.

Le tacle maladroit de Timothée Kolodziejczak lui a coûté un penalty et un carton rouge. L’intervention spectaculaire et en retard de Wahbi Khazri a également été synonyme de rouge direct, seulement vingt minutes après son entrée à la pause. Une après-midi cauchemar avant une trêve internationale qui fera du bien à tout un groupe.

Dijon déjà dans l'urgence

Il paraît que les miracles n'arrivent jamais deux fois. L'année dernière, Dijon avait réussi l'impossible en sécurisant son maintien après avoir touché le fond. Quelques mois plus tard, le DFCO est de nouveau au fond du trou. Giflés à Bordeaux, les hommes de Stéphane Jobard n'ont pris qu'un point en six rencontres et stagnent en toute fin de classement.

Le but de Rémi Oudin lors de Bordeaux - Dijon, le 4 octobre 2020 Crédit: Getty Images

Dans le jeu, ils sont aussi beaucoup plus inquiétants que leurs concurrents directs, à savoir Reims, Strasbourg ou encore Lorient. Pire, ils s'apprêtent à recevoir Rennes avant de se déplacer au Parc des Princes lors des deux prochaines journées. Il n'y a donc aucun doute : Dijon doit vite tirer le signal d'alarme.

Monaco, la panne offensive

L'un des meilleurs buteurs français, du talent en pagaille, des internationaux partout en attaque… Mais à Brest, tout cela n'a pas suffi à Monaco. Malgré un trio d'attaque composé de Gelson Martins, Wissam Ben Yedder et Kevin Volland, le club du Rocher a souffert d'une étonnante panne d'inspiration offensive.

Une statistique pour l'illustrer ? Les Monégasques ont tenté 21 tirs pour… 2 cadrés. Il fallait évidemment faire mieux pour perturber le très bon Gautier Larsonneur.

Stéphan sur Raphinha, ou les joies du mercato

"C’est subi, cet intérêt…" C’est quelque peu dépité que Julien Stéphan s’est exprimé, au sujet de Raphinha, à l’issue du match nul de son équipe contre Reims dimanche (2-2). Pourtant, le milieu offensif venait de briller avec Rennes. Un joli but, beaucoup d’activité et de percussions, le Brésilien a livré une prestation de haut niveau… qui pourrait être sa dernière avec le club breton. Et pour cause, Raphinha n’attendrait que son permis de travail pour pouvoir rejoindre le Leeds de Marcelo Bielsa, tombé d’accord avec la direction rennaise pour un transfert. Nicolas Holveck a confirmé l’arrivée de Jérémy Doku, grande promesse d’Anderlecht. Mais en attendant de voir ce potentiel répondre aux attentes, Julien Stéphan va perdre un élément qui lui donnait entière satisfaction jusqu’ici. Les aléas du mercato…

L'OL et ses mauvaises habitudes

Septième à l'issue d'une saison dernière certes écourtée, 14e avant la trêve d'octobre : l'Olympique Lyonnais est en train de prendre de sales habitudes en Ligue 1. Et ne change pas grand chose pour y remédier. L'OM rapidement réduit à dix, l'Olympico s'est transformé en rencontre classique pour les Gones dimanche : une opposition face à un bloc regroupé. Et la formation de Rudi Garcia n'a, une fois de plus, pas trouvé la clé. Des multitudes de centres, des corners à la pelle (19 !) un but refusé pour hors-jeu à Tino Kadewere, un autre pour une faute peu évidente à Houssem Aouar... Rien n'y a fait, les Phocéens ont été heureux de repartir de Lyon avec le point du nul. A l'exception de la parenthèse enchantée de Lisbonne, les mois se suivent et se ressemblent pour Memphis Depay et ses coéquipiers.

Ligue 1 Lille met la pression, Bordeaux enfonce Dijon IL Y A 9 HEURES