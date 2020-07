Paulo Sousa et Eduardo Macia.

LIGUE 1 - Selon les informations de 20 Minutes et L'Equipe, Eduardo Macia, le directeur du football des Girondins de Bordeaux depuis avril 2019, aurait été remercié. L'ancien gardien de but bordelais, Ulrich Ramé, devrait assurer l'interim.

Les jours se suivent et se ressemblent du côté des Girondins de Bordeaux. Alors que Paulo Sousa aurait finalement décidé de rester sur le banc du douzième de L1 après avoir annoncé son départ à ses joueurs début juillet, le champion de France 2009 se serait séparé ce vendredi d'Eduardo Macia, son directeur du football depuis avril 2019, selon 20 Minutes et L'Equipe. L'ancien gardien de but emblématique des Girondins, Ulrich Ramé, devrait assurer l'interim avant que le club bordelais ne lui trouve un remplaçant. Parallèlement, Nicolas Calo, le directeur de la communication, aurait démissionné. A l'heure actuelle, les Girondins de Bordeaux n'ont pas confirmé toutes ces informations.

Le 5 juin dernier, le parquet de Bordeaux annonçait qu'Eduardo Macia faisait l'objet d'une plainte pour "exercice illégal de la profession d'agent sportif" et "escroquerie en bande organisée". Celle-ci aurait été émise par Mehdi Ait Ahmed, agent du joueur algérien Naoufel Khacef, transféré à Bordeaux en février dernier. La saison 2019-2020 de Ligue 1 débute dans un mois et le flou règne plus que jamais chez les Girondins de Bordeaux.

