Agé de 23 ans, Jean-Kevin Augustin peut s'inquiéter de l'état de sa carrière. Ancien grand espoir du PSG, et attaquant régulier à Leipzig, l'ex-international Espoir français est aujourd'hui dans l'impasse au FC Nantes, où Antoine Kombouaré l'aurait écarté du groupe professionnel selon Ouest-France .

Avec seulement 33 minutes au compteur depuis son arrivée à la fin du dernier mercato, après deux expériences en prêt infructueuses à Monaco et Leeds, l'attaquant explosif a d'abord été mis de côté par Christian Gourcuff, avant l'arrivée de Raymond Domenech, qui n'a pu que constater les dégâts. L'ancien sélectionneur des Bleus avait d'ailleurs déclaré au sujet de son attaquant : "Augustin n'est pas encore prêt mais je le suis, je suis derrière lui. On va voir comment cela avance mais il est de mieux en mieux. Il fait des efforts et s'accroche. Il va revenir".