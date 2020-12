Le doute va-t-il s’immiscer dans les têtes marseillaises ? Après six victoires consécutives en Ligue 1, le revers subi au Roazhon Park mercredi a douché l’enthousiasme ambiant. Pire, il a même rappelé aux joueurs d’André Villas Boas que, sous le vernis des beaux résultats en championnat – avec deux matches en retard, le club peut toujours virtuellement en prendre la tête –, leur marge était bien ténue. Et si une victoire à domicile face à Reims ce samedi leur permettrait de remettre la pression sur leurs rivaux du peloton de tête, c’est bien dans le jeu qu’ils tardent à convaincre.

Par rapport au séduisant leader lillois et à la richesse du milieu de terrain lyonnais, l’Olympique de Marseille a exposé des failles qui pourraient lui coûter cher sur toute la durée d’une saison. Entendons-nous bien : il ne s’agit pas ici de retirer aux Phocéens toute velléité de produire du beau football. Le début de match à Rennes l’a bien prouvé et ils auraient pu (dû ?) creuser l’écart avant l’exclusion du buteur Pape Gueye, meilleur Olympien sur le terrain jusqu’alors. Mais l’incapacité de l’équipe à remonter son bloc, ne serait-ce que par séquences, en infériorité numérique voire à refroidir les ardeurs adverses en contre, constitue une réelle limite.

Entre frilosité tactique et lucidité sur la qualité de l'effectif

"Après le carton rouge, on a tenté de tenir le résultat, mais Rennes a bien poussé. Ils ont eu beaucoup de réussite aussi et ça s’est fini mal pour nous. C’est notre première défaite à l’extérieur depuis celle au Parc la saison dernière (contre le PSG 0-4 le 27 octobre 2019, NDLR). On a bien résisté, mais à 11 contre 10, ça arrive de perdre", a tenté de dédramatiser Villas Boas après le match. Indiscutable sur les faits, le discours reflète néanmoins une stratégie conservatrice voire frileuse que les changements effectués en cours de seconde période ont confirmé (entrées de Michaël Cuisance et Kevin Strootman à la place de Dimitri Payet et Florian Thauvin).

Difficile il est vrai de garder un état d’esprit entreprenant quand son équipe est en infériorité numérique. Mais laisser planer une certaine menace à la récupération du ballon aurait pu tempérer les ardeurs bretonnes. Ces choix et l’état de tension révélé par son altercation avec un journaliste peu de temps après la rencontre trahissent peut-être aussi une conscience aigüe chez le technicien portugais des manques actuels de son effectif. Après avoir regretté son comportement vis-à-vis de notre confrère de La Provence, Villas Boas est revenu vendredi en conférence de presse sur le match des siens en Bretagne et en a remis une couche... sur l'arbitrage.

Une maîtrise défaillante au milieu

"L'expulsion a été le moment décisif du match. Jacques-Henri Eyraud (le président de l'OM, NDLR) a demandé s'il y a une faute technique entre la VAR et l'arbitre. On a une moyenne de points très désagréable avec (Clément) Turpin", a-t-il souligné. Une manière peut-être de se défausser un peu et de cacher un problème plus profond. Car si la sortie de Gueye a, à ce point, changé la dynamique de la rencontre, c’est bien que l'entrejeu marseillais ne disposait pas d’alternative efficace pour garder un minimum le contrôle du ballon.

Avec 49,5 % de possession cette année en moyenne après 13 matches, l’OM présente seulement le 9e bilan dans ce domaine derrière le PSG, Rennes, Nice, Monaco, Lyon, Lille, Lens et Saint-Etienne. Si la statistique n’est pas fondamentale – la manière dont le ballon est utilisé importe plus, le Tottenham de Mourinho le montre bien –, elle traduit toutefois les difficultés à dominer ses matches dans un championnat où l'intensité n'est pas extraordinaire. Villas Boas a assumé depuis son arrivée de ne pas faire des merveilles dans le jeu, privilégiant l’efficacité, mais son équipe maîtrise moins les événements que la saison passée : après 28 journées, elle affichait alors près de 53 % de possession (4e à ce niveau alors derrière Paris, Lyon et Nice).

Laisser quelque peu le ballon à l’adversaire a parfois constitué une stratégie assumée par les Marseillais. Mais trop souvent cette saison, ils l’ont abandonné sous la contrainte. "Les latéraux de Rennes nous ont poussés à reculer, mais nous n'avions pas toujours besoin de descendre aussi bas. Rennes avait la dynamique mais, à part les deux buts, n'a pas fait grand-chose. (...) Je pense qu'on pouvait faire un peu mieux à dix", a reconnu Villas Boas avec le recul de l'analyse. La perte au mercato estival d’un milieu de terrain technique comme Maxime Lopez se fait de plus en plus ressentir, d’autant que la Ligue des champions, bien que ratée dans les grandes largeurs, a été coûteuse sur le plan physique.

Les joueurs de l'OM contestent l'expulsion de Pape Gueye contre Rennes / Ligue 1 Crédit: Getty Images

Et maintenant, redémarrer

"La fatigue se fait sentir. Le gros défi est ce match contre Reims. On a peu de temps pour récupérer. Il y a des joueurs qui ont fait beaucoup de courses à Rennes. Mais on ne peut pas faire trop de changements", a encore indiqué le technicien portugais qui compte sur le caractère de son équipe pour réagir. Et c'est indéniablement une des grandes qualités qu'il a su insuffler à son groupe : depuis son arrivée, l'OM n'a jamais perdu deux fois d'affilée en Ligue 1.

D'ailleurs, les Phocéens sont en avance sur leur temps de passage de la saison passée (4e avec 27 points, soit 5 unités de plus au même stade). Il n’y a donc pas lieu de paniquer, d’autant que face à Reims samedi puis à Angers mercredi prochain, l’opportunité est belle de démarrer une nouvelle série de victoires. Mais contrairement à l'exercice précédent, la concurrence est bien plus forte et homogène dans le haut du tableau. Et si Marseille ne progresse pas dans le jeu, il lui sera difficile de tenir le rythme.

