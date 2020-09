Tuchel et "Choupo" s'étaient côtoyés à Mayence avant de se retrouver dans la capitale, où l'attaquant, s'il était cantonné au banc, s'est mis en évidence lors du beau parcours du PSG en Ligue des champions cet été. Il a marqué le but contre l'Atalanta (2-1), dans le temps additionnel, qui a propulsé son équipe dans le dernier carré de la compétition.

"C'est toujours le défi d'avoir un groupe prêt pour commencer un Championnat. Nos priorités sont claires, on a besoin d'attaquants, d'un défenseur central ou d'un milieu de terrain", a-t-il énuméré, au coeur d'un mercato qui se termine le 5 octobre. Mais alors qu'il a enregistré l'arrivée en prêt du latéral droit Alessandro Florenzi, l'entraîneur continue de gérer un effectif restreint, en raison des suspensions, des cas positifs de Covid-19 et des blessures, avant d'aller à Nice dimanche.

"Maintenant, l'équipe est plus que petite, c'est le risque d'entrer dans un cercle de blessures et de fatigue", a-t-il admis. La grave blessure à un genou du défenseur espagnol Juan Bernat, contre Metz (1-0) mercredi et qui devrait environ rater "six mois" de compétition, n'a pas changé les plans du mercato: "TT" a exclu la possibilité de recruter un latéral gauche. "On a aussi Layvin (Kurzawa, suspendu à Nice), Mitchel Bakker et Abdou Diallo (suspendu à Nice aussi), ce n'est pas la priorité maintenant d'acheter un joueur juste pour ce poste-là, c'est mon avis", a-t-il dit.